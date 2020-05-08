- 12:52 Е-запись в детсады и школы в Киеве: что надо знать
- 12:52 Полиция пришла с обысками в горсовет Харькова: названа причина
- 12:34 Скандал вокруг назначения Саакашвили: Кулеба высказался об отношениях Украины и Грузии
- 12:25 Мужчина устроил поножовщину в киевской больнице: первые детали жуткого происшествия
- 12:19 День памяти и примирения: Зеленский на границе с Россией почтил память погибших
- 12:05 Доллар резко подешевел: в чем причина
- 12:01 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:58 Экс-тренер легендарного Мухаммеда Али умер от осложнений коронавируса
- 11:57 Не американские: в СБУ рассказали о «секретных» украинских биолабораториях
- 11:52 «Идут бои за территорию»: фото и видео пожара на пляже под Одессой
- 11:49 В школе-интернате в Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса
- 11:35 «Думали — землетрясение»: в центре Одессы ночью обрушился жилой дом
Полиция пришла с обысками в горсовет Харькова: названа причина (фото, видео)
В Харькове, где ранее следственные действия проводились в квартире защитника арестованного по делу об убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко, правоохранители пришли в городской совет — обыски проводятся в ряде департаментов, а также дома у их руководителей.
Как сообщают в областной прокуратуре, речь идет о расследовании дела по факту завладения бюджетными средствами в размере 28 миллионов гривен. По версии правоохранителей, деньги были присвоены при осуществлении работ по освещению в Харькове.
Также обыски проводятся на некоторых коммунальных предприятиях и у других субъектов хозяйствования.
«Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается», — сообщили в прокуратуре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хрькове полиция разыскивает вандалов, обливших краской постамент на площади Героев Небесной Сотни.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...