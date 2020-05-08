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Украина

Полиция пришла с обысками в горсовет Харькова: названа причина (фото, видео)

12:52 8 мая 2020 28
Обыски в горсовете Харькова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харькове, где ранее следственные действия проводились в квартире защитника арестованного по делу об убийстве Шеремета музыканта Андрея Антоненко, правоохранители пришли в городской совет — обыски проводятся в ряде департаментов, а также дома у их руководителей.

Как сообщают в областной прокуратуре, речь идет о расследовании дела по факту завладения бюджетными средствами в размере 28 миллионов гривен. По версии правоохранителей, деньги были присвоены при осуществлении работ по освещению в Харькове.

Также обыски проводятся на некоторых коммунальных предприятиях и у других субъектов хозяйствования.

«Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хрькове полиция разыскивает вандалов, обливших краской постамент на площади Героев Небесной Сотни.

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Полиция пришла с обысками в горсовет Харькова: названа причина (фото, видео)

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