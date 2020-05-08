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Эксперты ВОЗ сделали неожиданное заявление о «родине» коронавируса
В пятницу, 8 мая, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что источником распространения коронавирусной инфекции мог быть не рынок в Ухане. Ранее разведка США заявила о том, что Китай пытался скрыть информацию о пандемии.
На пресс-конференции в Женеве эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек сказал: «Этот рынок точно играл какую-то роль в распространении коронавируса — или как источник инфекции, или при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником инфекции».
Эксперт не исключил, что инфекцию на рынок мог занести кто-либо из покупателей или продавцов, и впоследствии она распространилась среди населения.
Ранее сообщалось, что президент США Трамп выступил с обвинениями в адрес Китая по поводу пандемии коронавируса.
Фото: Simon Song, South China Morning Post
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