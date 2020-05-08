26.76 / 27.03 28.72 / 29.21
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Обстрел под Широкино: на Донбассе ранены трое бойцов ВСУ

16:07 8 мая 2020 47
Боец ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 8 мая, на Донбассе под Широкино в результате обстрела боевиками позиций ВСУ были ранены трое украинских военнослужащих. Днем ранее ранение получили семь наших бойцов.

Об обстреле под Широкино сообщают в командовании операцией Объединенных сил. «Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Раненым украинским бойцам оказали экстренную помощь и эвакуировали.

«Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются», — добавили в штабе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили огневую точку противника — видео боя в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» выложили в сеть.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Лукашенко очень раздражает Кремль, а коронавирус испортил триумф Путина, — Роман Цимбалюк

погибшая под Одессой 13-летняя Алина

«Папа лег рядом и начал ко мне лезть»: вскрылись новые детали о гибели 13-летней девочки под Одессой

Полиция ПНР

Молодая украинка умерла после родов в Польше: выяснились страшные детали трагедии

Полиция

В Харькове офицеры полиции необычным способом похитили Volkswagen (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер