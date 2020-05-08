Украина

Обстрел под Широкино: на Донбассе ранены трое бойцов ВСУ

В пятницу, 8 мая, на Донбассе под Широкино в результате обстрела боевиками позиций ВСУ были ранены трое украинских военнослужащих. Днем ранее ранение получили семь наших бойцов.

Об обстреле под Широкино сообщают в командовании операцией Объединенных сил. «Противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Раненым украинским бойцам оказали экстренную помощь и эвакуировали.

«Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются», — добавили в штабе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили огневую точку противника — видео боя в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» выложили в сеть.

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