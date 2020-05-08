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В России школьница устроила странный "подарок ветеранам" — простояла на гвоздях больше часа

19:56 8 мая 2020
школьница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Школьница из российского Екатеринбурга больше часа простояла на гвоздях и посвятила свой «рекорд» ветеранам.

11-летняя Каролина Черных готовилась к этому три месяца. Об этом рассказала ее мама, отметив, что девочка до этого никогда не стояла на гвоздях.

По словам матери, когда в конце февраля дочь услышала о 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, она решила 75 минут простоять на гвоздях.

«Когда она уже простояла 75 минут, включили песню „День Победы“, и она спокойно еще две минуты простояла», — цитирует «Подъем» слова матери девочки.

Напомним, несмотря на отмену в России парада на 9 мая, в информационном пространстве РФ постоянно культивируется тема войны. При чем война преподносится не как страшное событие, которое никогда не должно повториться, а как праздник. В мероприятиях на тему войны активное участие принимают дети.

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