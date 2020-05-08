Украина

Они думают, что война это праздник: Цимбалюк рассказал о воспитании детей в московском садике

Накануне 9 мая в России особенно культивируется тема войны. О войне постоянно говорят и напоминают не только во всех средствах массовой информации, на уроках в школах, но даже в детских садах. Об этом «ФАКТАМ» рассказал корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

Журналист привел пример из жизни своей семьи. Его старший сын в период карантина не ходит в детский сад, но через Skype или Zoom общается на занятиях с воспитателями. Ребенок посещает частный садик с изучением английского языка. Но в смысле идеологии он ничем не отличается от государственного.



От того, что Цимбалюк слышит на этих занятиях, у него возникает шоковое состояние. Детям преподносят войну как сплошную победу и праздник, умалчивая о смерти, боли, насилии.

«В результате маленькие люди (аудитория — четыре года) хотят играть в войну, они приходят к выводу, что это круто, это праздник, это сплошное удовольствие. Им никто ни слова не говорит о том, что война — это убитые и раненые, разрушенные дома и судьбы, что это боль, кровь, ужас», — отмечает он.

Журналист ищет пути, как выйти из ситуации и правильно объяснить ребенку услышанное от воспитателей, чтобы сын на на каком-то этапе не поставил знак равенства между гитлеровскими фашистами и нынешними украинцами. А эта мысль постоянно транслируется на росТВ, отмечает Цимбалюк.

Напомним, в связи эпидемией коронавирусом, президент Путин вынужден был отменить парад на 9 мая в Москве, которым Кремль всегда пытался удивить мир, демонстрируя новое оружие и военную технику.

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