Украина

Программист перевел сельский рынок под Киевом в режим онлайн: как это работает

В то время, когда во время карантина в Украине закрылись рынки и многие фермеры не могли продать свой товар, в селе Гоголев под Киевом организовали работу продуктового рынка через интернет.

Идею воплотил в жизнь программист Эдуард Линник, который приехал в Гоголев к родным. Он решил помочь местным жителям, которые остались без дохода или фермерских продуктов.

Уже в конце апреля рынок Gogoliv вышел в онлайн, а первые заказы начали принимать с 4 мая, сообщает издание Vector.

Работа рынка похожа на работу обычных онлайн-магазинов. С понедельника по пятницу администрация онлайн-рынка собирает заказы покупателей и рассылает продавцам списки необходимых продуктов. Заказать можно от овощей и фруктов до рыбы и мяса. В субботу все свозят на базу, команда проекта проверяет товар, взвешивает и упаковывает.

На следующий день товар доставляют покупателям — они оплачивают продукты наличными только после получения. Клиент может отказаться от товара, если ему не понравилось качество, доставка оплачивается обязательно. Развозят товар по выходным. Услуга курьера стоит 80 гривен.

Сами продукты хранят в холодильниках и специальных холодильных помещениях. Качество проверяют в лаборатории рынка, которая сотрудничает с проектом по просьбе местных властей, как и сельская ветеринарная служба.

На сайте задействованы почти 200 продавцов, общаются они с помощью Facebook.

Товары доставляют даже в Киев и Бровары.

Напомним, в связи с послаблением карантина, в Киеве разрешили возобновить работу части рынков.









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