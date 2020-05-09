Новая провокация боевиков: под Песками ранен украинский воин

Украина

В пятницу, 8 мая российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Пески.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

«Противник применил автоматические станковые гранатометы», — уточняют в штабе.

В результате обстрела осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Сейчас он находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков, состояние его здоровья удовлетворительное, уточнили в пресс-центре.

В свою очередь подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств дали наемникам РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинские военные обнародовали видео действий подразделения снайперов ФСБ РФ, снятое самими российскими силовиками, во время огневого поражения украинских военных на Донбассе. Имена и должности совершивших военное преступление военнослужащих РФ планируют назвать в ближайшее время, а пока передали полученное видео в СБУ — в качестве доказательных материалов российской агрессии.

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