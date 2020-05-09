- 07:36 Ким Кардашьян показала свою мать в бикини, возмутив пользователей сети
- 07:30 Не понравился Жукову: почему украинца Береста не наградили за водружение флага на Рейхстаг
- 07:11 Солнечно и тепло: синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни
- 06:55 "Современная Припять": в сети показали, как умирает Луганск
- 05:37 "Дно победобесия?": в сети высмеяли российскую акцию с портретами советских солдат на дне реки
- 04:55 Снова почти сотня: на Буковине подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
- 04:35 Пива — всем! Пивоварня бесплатно раздала тысячи литров пенного напитка
- 03:55 Двойное ДТП с переворотом в Киеве: есть пострадавшие
- 03:35 Украина напомнила миру, что агрессия РФ против нашей страны длится дольше, чем Вторая мировая
- 02:44 Похищали среди бела дня: в Киеве "оборотни в погонах" организовали охоту на айтишников, требуя огромный выкуп
- 02:16 Любвеобильный пес забрался под футболку хозяйки и сильно смутил ее
- 01:32 Отказ от еды не приводит ни к чему хорошему: женщина рассказала, как смогла сбросить 33 кг за семь месяцев
Солнечно и тепло: синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни
Дожди, которые заливали Украину несколько дней подряд, уйдут и в ближайшие дни на всей территории установится солнечная и теплая погода. Такой прогноз дают синоптики Укргидрометцентра.
В воскресенье, 10 мая, в западной части страны возможны грозы. Температура воздуха на Закарпатье до +23 градусов, в центре — до +22, на севере и востоке — 16−18 градусов.
В понедельник, 11 мая, на всей территории Украины будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до +24 градусов.
Напомним, по прогнозам синоптиков, с 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт из Европы. Ожидается резкое похолодание, а в западных областях не исключены осадки в виде снега. Синоптики в этом году обещают жаркое лето с дождями и грозами.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.