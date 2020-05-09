Солнечно и тепло: синоптики порадовали прогнозом погоды на ближайшие дни

Украина

Дожди, которые заливали Украину несколько дней подряд, уйдут и в ближайшие дни на всей территории установится солнечная и теплая погода. Такой прогноз дают синоптики Укргидрометцентра.

В воскресенье, 10 мая, в западной части страны возможны грозы. Температура воздуха на Закарпатье до +23 градусов, в центре — до +22, на севере и востоке — 16−18 градусов.

В понедельник, 11 мая, на всей территории Украины будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до +24 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт из Европы. Ожидается резкое похолодание, а в западных областях не исключены осадки в виде снега. Синоптики в этом году обещают жаркое лето с дождями и грозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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