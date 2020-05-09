Происшествия

Полиция завела дело на директора подпольного дома престарелых, где от коронавируса умерли три человека

Директору дома престарелых в селе Зазимье под Киевом, где от коронавируса умерли несколько пожилых постояльцев, полиция сообщила о подозрении.

Следователи Киевской области установили, что этот реабилитационный центр работал нелегально.

Его директор, физическое лицо-предприниматель, в период эпидемии коронавируса не обеспечила необходимые санитарные и эпидемиологические требования для постояльцев и людей, которые их посещали.

В частности, жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно ходили по территории села без средств индивидуальной защиты. К ним приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции, которая поразила пожилых постояльцев.

Сейчас следствие по данному делу продолжается.

Напомним, вспышку COVID-19 в реабилитационном центре в селе Зазимье зафиксировали в конце апреля. Заболели больше двадцати пенсионеров, трое из которых умерли.

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