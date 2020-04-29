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В общежитии для пожилых людей на Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса
В Броварском районе Киева зафиксирована вспышка коронавируса в так называемом общежитии для пожилых людей. На данный момент там зафиксировано уже 13 случаев заболевания, один человек скончался.
Как сообщает информационное агентство Погляд, заведение расположено в селе Зазимье по улице Вишневой.
Результаты лабораторных исследований всех жителей обжещития должны быть готовы в четверг, 29 апреля.
Напомним, на данный момент известно также об инфицировании студентов общежития в Петропавловской Борщаговке и в городе Вишневое под Киевом.
Всего по состоянию на утро 29 апреля, в Украине подтверждены 9866 случаев COVID-19, из них 250 человек умерли.
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