Слезы фаворитки и разочарование Холостяка: неожиданный финал десятого выпуска реалити

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Вышел 10 выпуск романтического реалити «Холостяк-10» (СТБ). Участниц и главного героя на этот раз ждало одно из самых важных событий — знакомство с родителями девушек. Напомним, за сердце Холостяка продолжают бороться Кристина, Даша, Дана и Вика. Читайте также: «Я никому на проекте не открылась»: неожиданное признание самой яркой участницы «Холостяка-10» (фото)

В начале выпуска Макс принял неожиданное решение: пообщаться с самыми близкими людьми участниц — их мамами — без присутствия дочерей!

— Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами, — сказал Макс перед встречей. — Для меня в первую очередь это новый опыт.

Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настояли на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Единственная, кого Макс сразу узнал, была мама Кристины.

— У вас очень похожи глаза, — сказал Холостяк.

Макс рассказал о себе, признавшись, что уже три года живет и работает в Киеве, вернувшись из США.

Во время встречи Макс предложил каждой маме поговорить тет-а-тет и рассказать побольше о своих дочерях.

Макс встретился с мамами девушек

Первой на разговор с Холостяком отправилась Дашина мама Елена. Она пригласила Макса к себе домой в Кривой Рог и попросила научить дочь водить автомобиль. Мама Даши осталась довольна Холостяком, признавшись, что видит свою дочь в паре с ним.

Мама Кристины взяла инициативу в свои руки и засыпала Холостяка вопросами о его личной жизни, а также попыталась выведать планы Макса на будущее.

— Вопросы следовали один за другим, — признался Холостяк. — Это было немного специфически.

— Мне одного разговора было мало, чтобы судить о Максе глобально, — решила мама Кристины.

Мама Вики сразу сказала Холостяку, что он ей очень понравился.

— С Викой легко общаться, — признался ей Холостяк. — Она такая веселая и жизнерадостная.

— Это ее маска, — неожиданно сказала мама Вики. — Ей тоже часто хочется покоя и тишины.

Последней на разговор Макс пригласил маму Даны.

— Я очень волновалась, чтобы не сказать чего-то лишнего, — рассказала женщина и показала Холостяку все дипломы своей дочери.

После тайной встречи с мамами Холостяк посетил дом каждой девушки. Первое знакомство произошло с семьей Даши в Кривом Роге, откуда она родом.

— Папа не знакомился еще ни с одним женихом, — призналась Даша. — Для меня родители — это авторитет. Если бы они сказали, что Макс им не нравится, я бы расстроилась.

Макс встретил девушку возле ее семейного авто.

— Мама предложила научить тебя водить, — сказал Макс, удивленной Даше.

— Макс объяснял все очень доступно, — призналась девушка. — При этом я успевала еще и кокетничать.

Неожиданно на парковке появился отец Даши Владимир и предложил сдать ему экзамен по вождению.

— Все получилось отлично! — отец одобрил умение Даши.

Отец Даши Владимир принимает экзамен по вождению

В доме Даши собралась вся семья — мама, папа и двое ее братьев-близнецов.

— Максим, ты мне понравился, — сказал Холостяку отец девушки и предложил вместе пожарить шашлыки.

Холостяк рассказал о своем детстве, которое он провел в Одессе.

— Было время, когда наша семья год ела только картошку, — рассказал Макс. — Было сложно с деньгами.

— Моей семье в девяностые тоже жилось тяжело, — поддержал разговор Владимир.

Макс и Даша продолжили общение наедине.

— После сегодняшнего эпизода я поняла, что влюблена, — призналась Даша.

Знакомство с семьей Вики прошло в ее родном городе — Полтаве.

— Есть легкое волнение, но оно приятное, — сказала Вика. — Я дождалась этого момента!

Холостяк впервые попал в Полтаву. Вика показала Максу дом, в котором жил Иван Котляревский. Холостяк пригласил девушку в танцевальный центр.

— Танцуя с Викой сложно на чем-то сосредоточиться, — признался Макс, осваивая новый танец.

— Главное, что мы прижимались друг к другу, — сказала Вика.

Вечером пара пошла на встречу с родителями Вики.

— Я сидела в компании Макса и родителей — это была как в сказке, — восхищалась Вика.

Девушка листала старые фотографии и вспоминала свое детство.

— Мне кажется дочь уже готова построить семью, — сказал Юрий, отец Вики.

— Вика может казаться наивным человеком, но она не скрывает своих чувств, — признал Холостяк.

Еще одно знакомство — с родителями Даны. По совету мамы Даны, Холостяк устроил девушке сюрприз — пригласил на фотосессию. А фотографом стал сам Макс.

— Я немного смутилась, — призналась Дана, но в конце фотосессии позировала уже без смущения.

Родители Даны ждали дочь и Холостяка в одном из столичных ресторанов.

— Чем покорила вас Дана? — спросил отец девушки Леонид.

— Она очень искренняя, — признался Макс. — И очень красивая.

Встреча Макса с родителями Даны

Один из вопросов касался эротической поэзии его дочери.

— Если это делает ее счастливой, то, почему нет? — ответил Холостяк.

Отец девушки рассказал, что Дана бывает очень упрямой. Холостяк заметил, что он этого не замечал.

Дана пригласила Макса к себе домой. Девушка рассказала, что она была недовольна своей внешностью и изменила форму носа. В разговоре с Максом Дана решила поднять тему, которая ее гложет всю последнюю неделю.

— Я тебе призналась, что ты мне нравишься, а ты ничего не ответил, — была огорчена девушка.

И Макс тут же поцеловал Дану, сказав, что она ему нравится.

- Я влюбилась, — призналась девушка.

Не менее волнующей стала для Макса встреча с родными Кристины, ведь девушка неоднократно говорила о том, насколько для нее важна семья.

— Внутри тревожность и переживание, — поделилась Кристина.

Кристина

Макс захотел посмотреть, как Кристина будет вести себя в окружении детей. Пара пришла в детский центр и вместе с малышами занялась рукоделием.

— Очень классно провели время, — признался Холостяк.

Вечером Макс и Кристина встретились с мамой девушки Ириной и ее отчимом Эдуардом. Ирина предложила паре сыграть в игру, которая поможет понять, насколько хорошо Макс с Кристиной знают друг друга.

— Меня удивило, что Максим знает о дочери многие детали, — сказала Ирина и показала Холостяку детские фото Кристины.

Оставшись наедине с Максом, Кристина призналась, что прошедшая Церемония роз стала для нее очень тяжелой.

— Ты хотел принять решение на основании монетки, — вспоминала Кристина. — Я была обижена и очень зла.

— Давай договоримся, что ты всегда будешь говорить мне то, что думаешь, — попросил девушку Холостяк.

Церемония роз стала одной из самых неожиданных.

— Я показала себя настоящей, — сказала Кристина, появившись со стрижкой каре. — Переживаю по поводу реакции Макса.

Холостяк, заметив изменения, пригласил девушку на разговор.

— Мне не очень нравится, что ты не отвечаешь на мои вопросы честно, — сказал Холостяк, раскрыв, что понял: Кристина не подстриглась, а просто сняла наращенные волосы.

— Не думала, что ты в этом разбираешься, — смутилась девушка.

Вернувшись к участницам, Холостяк попросил: «Мне важно, чтобы никто из вас не старался быть удобным для меня».

Первой розу получила Даша. Затем Дана и Вика. Кристина, понимая, что уходит, не сдерживала слез.

— Постарайся быть честной в новых отношениях, — сказал Холостяк, провожая девушку в авто.

— Что ты делаешь? — лишь прошептала Кристина. — Не могу поверить, что мы прощаемся…

На следующей неделе Макс познакомит девушек со своими родителями. Встреча произойдет в Одессе.

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