Украина

Опасное "расслабление": в Минздраве объяснили, почему плато с COVID-19 может затянуться

По причине того, что украинцы частично «расслабились» и начали меньше соблюдать требования карантина, в некоторых городах начали фиксироваться «антирекорды» с количеством заболевших и умерших от коронавируса, а в целом по стране состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19 может затянуться надолго.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

При этом он отметил, что на данный момент Украина не преодолела коронавирусную инфекцию.

«Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Это может продолжать продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся», — заявил Ляшко.

Чиновник надеется, что карантинные ограничения в Украине не позволят допустить вспышку заболевания сейчас, но обращает внимание на статистику в других и делать из нее выводы.

«Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране», — уверен главный санитарный врач.

Как известно, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пик коронавируса в Украине ожидается 8−9 мая. По его словам, с 11 мая ожидается уменьшение количества заболевших.

Напомним, что в стране второй день подряд фиксируют более полутысячи новых случаев COVID-19. Так, за 8 мая коронавирус подтвердили у 504 человек, днем ранее — 507.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случай COVID-19. Зафиксированы 361 случай с летальным исходом и 2706 случаев выздоровления пациентов.

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