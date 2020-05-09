Зеленский отметил 9 Мая в Закарпатье (фото)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от поездки в Беларусь на парад Победы, 9 мая прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область.

Глава государства возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Холм Славы», где похоронены воины, погибшие в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

«На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, — главное не громкость, а искренность. И наша победа — у каждого в сердце», — сказал Зеленский.

Напомним, в субботу, 8 мая, Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

Перед этим он побывал в поселке Меловое на Луганщине, где также возложил цветы у Вечного огня. Здесь находится братская могила, в которой покоится более тысячи солдат, погибших при освобождении Мелового.

















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