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Полицию и Нацгвардию стянули в центр Киева: что происходит (фото)
Несмотря на заявления киевского мэра Виталия Кличко об отмене массовых мероприятий в столице в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Киеве 9 мая все же запланирован ряд мероприятий, посвященных этой дате.
Подразделения столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции.
На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам столицы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с людьми по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.
Перед началом сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили места проведения акций.
Напомним, президент Зеленский 8 мая почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Он также почтил память защитников Мелового в Луганской области. А сегодня во время рабочей поездки в Закарпатскую область возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Холм Славы».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.