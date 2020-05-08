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День Победы: поздравления, открытки, смс
9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день также поздравляют тех, кто приближал эту победу, и вспоминают погибших.
«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений.
В день 9 Мая желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается над каждым уголком земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и ценности того, что есть жизнь со всеми ее радостями, есть семья и любящие вас люди.
***
9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, кто ушли — не забудем имен!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось боевое знамя,
Перенесенное сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!
***
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое, за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость, в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.
Больше открыток вы можете найти здесь.9
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