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Общество и люди

День Победы: поздравления, открытки, смс

0:34 9 мая 2020
День Победы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день также поздравляют тех, кто приближал эту победу, и вспоминают погибших.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений.

День Победы

В день 9 Мая желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается над каждым уголком земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и ценности того, что есть жизнь со всеми ее радостями, есть семья и любящие вас люди.

День Победы

***
9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, кто ушли — не забудем имен!

Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось боевое знамя,
Перенесенное сквозь годы!

Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!

День Победы

***
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое, за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость, в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.

День Победы

День Победы

Больше открыток вы можете найти здесь.

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