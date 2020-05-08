День Победы: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день также поздравляют тех, кто приближал эту победу, и вспоминают погибших.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений.

В день 9 Мая желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается над каждым уголком земли, и война никогда не коснется даже маленькой частички вашей жизни. Желаю вам счастья в каждом вздохе и ценности того, что есть жизнь со всеми ее радостями, есть семья и любящие вас люди.

***

9 Мая — праздник великий!

Никто не забыт и ничто не забыто!

Живым ветеранам — низкий поклон!

А тех, кто ушли — не забудем имен!

Они ушли, оставив память,

Оставив честь нам и свободу,

Осталось боевое знамя,

Перенесенное сквозь годы!

Великий подвиг сохраним

Мы в наших душах и сердцах

И об ушедших помолчим

Мы со слезами на глазах!

***

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.

Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое, за силу и веру.

За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы.

За радость и гордость, в сердцах и душе.

Живите вы долго, пусть Бог даст здоровья.

Пусть память живет о победной весне.

Больше открыток вы можете найти здесь.

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