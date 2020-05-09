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На карантин "забили": в Харькове устроили автопробег в честь 9 Мая (фото, видео)
В Харькове в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, несмотря на карантин, провели автопробег.
На площадь Конституции вывели военную технику времен Второй мировой. Люди оделись в форму красноармейцев.
При этом участники акции проигнорировали карантинные меры. Мероприятие массовое, люди не соблюдают дистанцию. На них нет защитных масок и перчаток.
Напомним, в Киеве подразделения столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где проходят акции, посвященные Дню победы над нацизмом.
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