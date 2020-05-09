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Зеленский хочет установить в Украине четыре колокола (видео)
В Закарпатье президент Зеленский после возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Холм Славы», объявил о проекте мемориальных символов, в рамках которого в Украине планируется установить четыре колокола.
Один из них будет установлен в Луганской области, у первого поселка, где в 1942 году началось освобождение Украины. Второй — на Закарпатье.
Еще два планируется установить в Донецке, после его освобождения от российских оккупантов, и в Симферополе, после возвращения Крыма.
«Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе», — отметил Зеленский.
«75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее», — сказал президент.
Напомним, накануне, 8 мая, президент побывал в Меловом Луганской области и возложил цветы к памятнику освободителям поселка.170
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