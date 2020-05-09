Игорь Ласточкин продает кубок победителя "Танців з зірками", чтобы спасти ребенка

Шоу-бизнес

Украинский комик Игорь Ласточкин, который в 2018 году победил в третьем сезоне проекта «Танці з зірками» в паре с Илоной Гвоздевой, решил продать кубок победителя на аукционе. Как сообщил актер в сети, деньги необходимы для спасения жизни больного лейкозом сына капитала команды «Таа-та-та-та» Александра Замши Мирона.

Стартовая цена кубка составляет 500 долларов США.

«Ситуация сейчас такая: лечение проходит с положительной динамикой, но деньги закончились уже вчера. Поэтому я объявляю благотворительный аукцион, первым и единственным лотом которого является кубок „Танцев со звездами“ 2018 года», — написал артист.

Больной мальчик в настоящее время находится в Израиле с обоими родителями. Там он проходит лечение на средства благотворителей.

Напомним, ранее Джамала решила продать свои вещи, а вырученные деньги передать на закупку защитных костюмов для украинских медиков, противостоящих коронавирусной болезни.

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