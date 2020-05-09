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Шоу-бизнес

Игорь Ласточкин продает кубок победителя "Танців з зірками", чтобы спасти ребенка

16:28 9 мая 2020
Игорь Ласточкин с Илоной Гвоздевой
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинский комик Игорь Ласточкин, который в 2018 году победил в третьем сезоне проекта «Танці з зірками» в паре с Илоной Гвоздевой, решил продать кубок победителя на аукционе. Как сообщил актер в сети, деньги необходимы для спасения жизни больного лейкозом сына капитала команды «Таа-та-та-та» Александра Замши Мирона.

Стартовая цена кубка составляет 500 долларов США.

«Ситуация сейчас такая: лечение проходит с положительной динамикой, но деньги закончились уже вчера. Поэтому я объявляю благотворительный аукцион, первым и единственным лотом которого является кубок „Танцев со звездами“ 2018 года», — написал артист.

Мы армия — победа наш ориентир! В этой борьбе все средства хороши. Малыш Мирон нуждается в вашей поддержке!!! Репост не менее важен! — Реквизиты: Приват банк 4149 6293 8875 4558 Замша Александр Моно банк 5375 4141 0218 5328 Замша Екатерина ПАО СБЕРБАНК 5469 3800 2720 3560 Получатель: ОДНОПОЗОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ (Волонтер) Моно банк 5375 4188 0402 3752 Замша Екатерина PayPal [email protected] #миронужизньболезнибой #миронвесьмирстобой #мирошавыздоравливайхороший #миронзамшабудетздоров #mironmustbehealthy #mironzamshawillbehelthy #миронмымирперевернемнохворьпротивнуюубьем

Публикация от Игорь Ласточкин (@lastochkin_igor)

Больной мальчик в настоящее время находится в Израиле с обоими родителями. Там он проходит лечение на средства благотворителей.

Напомним, ранее Джамала решила продать свои вещи, а вырученные деньги передать на закупку защитных костюмов для украинских медиков, противостоящих коронавирусной болезни.

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Игорь Ласточкин продает кубок победителя "Танців з зірками", чтобы спасти ребенка

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