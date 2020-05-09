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Украина

Полиция, маски и дети с автоматами: как киевляне праздновали 9 мая (фото, видео)

17:30 9 мая 2020
Парк Славы
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве 9 мая все желающие, кто решил почтить память погибших во Второй мировой войне пришли в парк Славы возложить цветы к Вечному огню. В сети пользователи, посетившие мероприятие, деляться фото с места события.

Судя по фото, среди присутствующих можно увидеть ветеранов, представителей власти и простых украинцев. Также возложить цветы пришли некоторые народные депутаты и священнослужители УПЦ Московского патриархата.

Отметим, что на месте постоянно дежурит полиция, Нацгвардия и муниципальная стража. Они следят за правопорядком и соблюдением карантинных правил.

При этом, к самому монументу людей пускают по очереди, а территорию, где расположен Вечный огонь, периодически дезинфицируют.

Полиция 9 мая усилила меры безопасности и перекрыла несколько улиц, ведущих к парку Славы. Нацгвардия следила, главным образом, за соблюдением карантина и запрещали в День Победы одевать советскую символику.

От Арсенальной площади до парка Славы власти ограничили движение транспорта, и к монументу граждан пускали по очереди. По словам сотрудника муниципальной стражи, которую городские власти также привлекли для контроля за соблюдением карантина, было задействовано около 50−60 членов организации.

«У нас есть одноразовые стерильные марлевые повязки для тех, кто не взял свою. Наша основная задача — следить, чтобы люди придерживались социальной дистанции друг от друга и не использовали символику времен СССР. Например, сегодня уже был конфликт, девушка надела военную пилотку с красной советской звездой, мы провели разъяснительную работу и пропустили только после того, как она ее сняла», — сказал он, пишет ASPI.

Как писали «ФАКТЫ», 9 мая в Запорожье организация «Полк Победы» провела краснознаменный автопробег в честь Дня Победы. Местные жители срывали с их автомобилей коммунистическую символику, а полиция открыла уголовное производство по статье «распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов».

Фото: Цензор НЕТ, ASPI

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