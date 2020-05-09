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Переболевший коронавирусом глава УПЦ впервые появился на публике (видео)
В Киеве в парке Вечной Славы, где проходит акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, почтить память погибших воинов пришла делегация из Киево-Печерской Лавры во главе с митрополитом Онуфрием.
Это было первое появление Онуфрия на публике, после того, как в СМИ появилась информация о его заражении коронавирусом. Все монахи были в масках, некоторые одели их перед тем, как зайти на территории парка.
Рядом с митрополитом находился народный депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский, который также недавно вылечился от COVID-19.
Очевидцы сообщают, что на входе в парк образовались очереди. Людей для возложения цветов пропускают маленькими группами.
В парке замечены люди в защитных костюмах, которые сразу после возложения цветов к стеле проводят дезинфекцию. Территория парка также дезинфицируется.
Напомним, сегодня в центр Киева для охраны порядка вывели усиленные наряды полиции и Нацгвардии.120
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