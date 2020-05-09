Украина

День Победы в Одессе: георгиевские ленточки против портретов командиров УПА (фото)

Несмотря на «карантинную» отмену официальных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, тысячи одесситов идут сегодня на Аллею Славы, чтобы возложить цветы к подножию монумента Неизвестному Матросу (напомним ранее патриоты пресекли провокацию любителей «русского мира», разрисовавших в цвета георгиевской ленты герб Одессы).

Пройти можно только с центрального входа — с Лидерсовского бульвара (остальные перекрыты). Полицейские пропускают после проверки металлодетектором, а также убедившись в наличии медицинских масок и отсутствии запрещенной символики.

Здесь сразу же проявляются упущения: сотни людей «сбиваются» в очередь, и ни о какой социальной дистанции, естественно, речь не идет.

Исключение сделано для руководителей города — они проходят беспрепятственно и первыми возлагают цветы.

Следом движется масса простых граждан, многие из которых почему-то «потеряли» по дороге защитные маски. Более того, оставили без них детей, которых привели на массовое мероприятие, невзирая на категорический карантинный запрет. Некоторые одесситы при этом вырядили своих чад в военную форму (позаимствовав эту моду из РФ, где подобное считается глубоко патриотичным).

А вот взрослые дяди и тети в форме бойцов Советской армии собрались на площади 10 Апреля, у монумента Крылья Победы.

Там же в сопровождении полиции и под звучание песен- «Вставай, страна огромная», «Катюша», «Смуглянка» и другие проследовала большая колонна, участники которой несли портреты людей в военной форме и плакаты «Слава советским воинам освободителям!».

Им противостояли представители патриотических организаций с портретами командиров УПА, скандировавшие: «Слава — Украине! Героям — слава!»

Между оппонентами произошло несколько столкновений. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, правоохранители задержали нарушителей. В частности, составлены админпротоколы в отношении 50-летнего мужчины, который нецензурно ругался, и 29-летнего гражданина с георгиевской лентой на одежде.

Отмечается, что также был задержан хулиган на Аллее Славы, который «вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на законные требования правоохранителей», — заявили в главке. По словам очевидцев, во время задержания мужчина выкрикивал фразы о «победе», «фашистах» и «триедином народе».

Кроме того, в центре города женщина вывесила на балконе георгиевскую ленту. В отношении нарушительницы также составлен протокол.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе активисты прервали автопробег, организованный пророссийскими силами, однако полиция отпустила колонну.



Фото автора и из соцсетей



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