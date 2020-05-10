Украина

"В этом видео прекрасно все": украинцам напомнили, как 6 лет назад начиналось освобождение Мариуполя (видео)

В мае Украина вспоминает одно из ключевых событий противостояния российской агрессии. Силами украинских военных (72 омбр и 20 БТрО), бойцов Нацгвардии, спецподразделения «Омега» и добровольцев «Азова» удалось сорвать планы агрессора на Мариуполь. В сети опубликовано видео, как освобождали город.

«Летучим БМП», который первым прорвался в город, управлял солдат срочной службы 72 отдельной механизированной бригады Дмитрий Ворон.

«В этом видео прекрасно все. И прорыв, и тот факт, что именно с „летучего БМП“ началось освобождение Мариуполя, и отчаяние любителей „русского мира“!» — говорят авторы.

Напомним, датой освобождения Мариуполя от террористов считается 13 июня 2014 года. До этого, в мае-2014 удалось сорвать первоначальный план агрессора по проведению в городе «референдума» по «крымскому» сценарию. 13 июня в городе были уничтожены огневые точки боевиков и освобождены захваченные здания.

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