Украина

Только с разрешения МИДа: Украина ужесточила правила выезда своих граждан за рубеж

Посольство Великобритании в Украине утверждает, что власти Украины сообщили партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения Министерства иностранных дел Украины.

«Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Так, те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от украинского МИДа.

Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

«МИД Украины может разрешать выезд украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства», — заявила дипмиссия.

Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только для владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.

Отметим, что украинская власть публично не сообщала об изменениях в правилах выезда.

Ранее президент Владимир Зеленский во время брифинга в Закарпатье заявил, что Украина не будет препятствовать выезду заробитчан за границу, но при условии наличия контракта на работу хотя бы на три месяца.

«Мы никому ничего не блокируем… Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять… Мы отпускаем граждан на эти работы — при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы», — сказал Зеленский.

В то же время он уточнил, что в таком случае страна, в которую прибывают заробитчане, берет на себя обязанности по обеспечению их безопасности.

Как писали «ФАКТЫ», выезд на территорию Европейского Союза, который на месяц закрыл въезд в Шангенскую зону из-за пандемии коронавируса, открыт для украинцев, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеют вид на жительство в любом государстве ЕС.

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