Ограничение выезда украинцев за границу: в МИДе дали разъяснения

Украина

Министерство иностранных дел Украины утверждает, что общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения об авиарейсах МИД выполняет только функцию коммуникатора. Об этом сообщили в официальном разъяснении пресс-службы МИД.

В МИД настаивают, что это ограничение касается только пересечения границы в «закрытых» пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.

«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения», — говорится в пояснении, пишет «Европейская правда».

МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине только о перечне этих пунктов, пояснили в ведомстве. Именно этих пунктов пересечения границы — прежде всего аэропортов — касаются ограничения, о которых сообщалось ранее.

В МИД также объясняют, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу, и не передавали такую информацию дипучреждениям.

«Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало», — пояснили в пресс-службе дипведомства.

Зато МИД является коммуникатором, передающим информацию от посольств в другие органы власти, которые имеют право принимать необходимые решения.

«В условиях пандемии коронавируса, МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющими свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине», — сообщили в Министерстве иностранных дел.

Как писали «ФАКТЫ», ранее посольство Великобритании в Украине заявило, что МИД Украины сообщил партнерам о якобы запрете на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter