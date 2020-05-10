Стрельца ждет финансовый рост, а Водолея — неожиданные подарки: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, следует разобраться в происходящем. Не стоит сейчас идти напролом — успеха можно достигнуть лишь в том случае, если проявите гибкость, мягкость, умение находить компромиссы.

ТЕЛЕЦ. На службе придется посвятить себя в основном организационным вопросам, за которые не очень-то хотят браться коллеги. Руководство по достоинству оценит ваши старания. Не следует забывать и о личной жизни — нынче хороший период для тех, кто намерен сменить свой семейный статус.

БЛИЗНЕЦЫ. Вполне вероятно, удастся достигнуть того, о чем давно уже мечтали. Это поможет обрести душевную гармонию и придаст сил для новых свершений. На семейном фронте царит идиллия и полное взаимопонимание.

РАК. Прекрасный период для тех, кто решил заняться карьерным ростом или подумывает о смене сферы деятельности. Не бойтесь новизны и ответственности, избавьтесь от страха перед будущим и всего того, что мешает двигаться вперед.

ЛЕВ. Вокруг вас будут царить суета и неразбериха. Чтобы избежать серьезных конфликтов и финансовых потерь, старайтесь сохранять терпение и спокойствие, а также проявите осмотрительность при работе с важными документами.

ДЕВА. В этот период следует уделить пристальное внимание здоровью. Из-за постоянных стрессов могут возникнуть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, также сейчас уязвима печень. Устройте себе полноценный отдых, откажитесь от вредной пищи и особенно алкоголя.

ВЕСЫ. Появятся новые идеи и планы, но спешить с их реализацией сейчас не стоит. Не исключены разногласия с деловыми партнерами, постарайтесь спокойно выслушать их аргументы и прийти к общему знаменателю. Никому не раскрывайте свои тайны, касающиеся амурных дел, чтобы потом не пришлось об этом сожалеть.

СКОРПИОН. В личной жизни вас ожидают приятные события, чего нельзя сказать о делах на службе. Выполнение сложных задач потребует огромных затрат сил и энергии. Сконцентрируйтесь на главном, избегайте риска и не вступайте в споры с коллегами — тогда успех вам гарантирован.

СТРЕЛЕЦ. Чтобы ни происходило вокруг вас, сохраняйте спокойствие и доброжелательность. Вероятны денежные поступления, однако не спешите с походом в магазин — покупки могут оказаться весьма неудачными.

КОЗЕРОГ. Придется хорошенько попотеть, чтобы завершить начатое ранее. Оставленные на потом дела могут серьезно затормозить продвижение вперед. Будьте осторожны с документами — перед тем как ставить свою подпись, тщательно все проверьте.

ВОДОЛЕЙ. Многое нужно успеть. Вы это отлично понимаете, поэтому не тратьте время зря. Появится возможность исправить какие-то ошибки, допущенные ранее. Не исключены неожиданные подарки и приятные сюрпризы.

РЫБЫ. Перестаньте копаться в себе и жаловаться на жизнь, ведь на самом деле не все так уж и плохо. Главное — верить в свои силы и медленно, но уверенно продвигаться к заветной цели. Старайтесь благоразумно расходовать имеющиеся финансы, воздержитесь от крупных трат.

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