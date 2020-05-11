Настоящий рассадник "короны": врач рассказал, как не подцепить Covid-19 в парикмахерской

Общество и люди

С 11 мая, когда вступают в силы ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, заработают ряд предприятий, в том числе парикмахерские и салоны красоты, посетители и персонал которых должны по-прежнему придерживаться санитарных норм.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на бывшего главного санитарного врача Украины Сергея Бережнова, кабинеты, где предоставляют такие услуги, лучше посещать не в медицинских масках, а в респираторах.

«Поскольку парикмахерские и салоны красоты не очень большие, вентиляция там не очень хорошая, то вероятность заражения достаточно велика. Надо надеяться на то, что сами мастера будут ответственно к этому относиться, и при малейших проявлениях заболевания не выходить на работу», — отметил Бережнов.

Он также подчеркнул, что помещение хотя бы раз в час следует протирать поверхности санитайзером и проветривать, а на ночь неплохо было бы проводить кварцевание.

По его словам, мастера плотно и долго контактирует с клиентом, постоянно склоняясь к его голове.

«Повседневные маски ​​практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для того чтобы защитить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть этих капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго — от 30 минут до часа», — добавил бывший санитарный врач.

Эксклюзивный материал о том, как и с какими ограничениями в Киеве будут работать парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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