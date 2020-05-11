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Иран по ошибке обстрелял свой военный корабль: появилось видео последствий

13:41 11 мая 2020
Корабль
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Сети появилось видео инцидента, в котором эсминец ВМС Ирана в ходе учений по ошибке обстрелял ракетам другой военный корабль своего же флота. Ролик выложил в Facebook Руслан Благой.

Обстрел произошел в Оманском заливе. В результате попадания ракеты пострадавший корабль затонул. На его борту находилось 30 человек.

«Нормально так иранцы жахнули по своему кораблю. Бей своих, чтоб чужие боялись?» — прокомментировал опубликованное видео Руслан Благой.

Ранее сообщалось, что из-за «ошибочного обстрела» 8 января 2020 года в Иране потерпел катастрофу украинский лайнер МАУ, при этом погибли 176 человек. Иранских военных, которые виновны в авиакатастрофе украинского самолета, так и не привлекли к ответственности.

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Иран по ошибке обстрелял свой военный корабль: появилось видео последствий

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