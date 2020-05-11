26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского озвучили данные о смертности от коронавируса в Украине

14:24 11 мая 2020
У Зеленского озвучили данные о смертности от коронавируса в Украине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Текущий уровень смертности от коронавируса в Украине не превышает 2,6%. Такие данные представители Министерства здравоохранения озвучили на селекторном совещании о противодействии распространению COVID-19 в Офисе президента. Напомним, по информации Минздрава, на 09:00 11 мая в Украине были подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19 и 408 случаев с летальным исходом.

По информации пресс-службы Офиса, президент поддержал постепенное ослабление карантинных ограничений и призвал правительство предложить бизнесу кредитные каникулы, чтобы они скорее вернулись в докарантинное русло.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже финализирует новую программу поддержки бизнеса «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под «очень низкий» процент.

«Основное условие … сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе», — заявил глава правительства.

Напомним, «ФАКТЫ» дали актуальные советы, куда можно устроиться потерявшим работу во время пандемии, и кому дадут пособие по безработице.

320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Врачи

В Тернополе вскрытия умершим от Covid-19 проводят прямо на улице: власти отказались поставить хотя бы палатку

Саакашвили пригрозил Грузии голодом

Саакашвили пригрозил Грузии голодом

Путин и Зеленский

Зеленский выдвинул Путину ультиматум по Донбассу: источник раскрыл детали

монахиня Диогена

"Контрацепция – зло": во Львове монахиня учит студентов-медиков странной биоэтике

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер