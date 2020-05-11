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У Зеленского озвучили данные о смертности от коронавируса в Украине
Текущий уровень смертности от коронавируса в Украине не превышает 2,6%. Такие данные представители Министерства здравоохранения озвучили на селекторном совещании о противодействии распространению COVID-19 в Офисе президента. Напомним, по информации Минздрава, на 09:00 11 мая в Украине были подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19 и 408 случаев с летальным исходом.
По информации пресс-службы Офиса, президент поддержал постепенное ослабление карантинных ограничений и призвал правительство предложить бизнесу кредитные каникулы, чтобы они скорее вернулись в докарантинное русло.
В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже финализирует новую программу поддержки бизнеса «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под «очень низкий» процент.
«Основное условие … сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе», — заявил глава правительства.
Напомним, «ФАКТЫ» дали актуальные советы, куда можно устроиться потерявшим работу во время пандемии, и кому дадут пособие по безработице.
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В Тернополе вскрытия умершим от Covid-19 проводят прямо на улице: власти отказались поставить хотя бы палатку
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