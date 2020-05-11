Инфекционист назвала главный риск при выходе из карантина

Здоровье и медицина

При выходе из карантина, связанного с пандемией коронавируса, наибольшая опасность заражений возникает при нахождении в многолюдном помещении. Ранее стало известно, какая категория пожилых людей наиболее уязвима перед COVID-19.

По словам заслуженного врача Украины, инфекциониста Ольги Голубовской, социальная дистанцированность и правило все дезинфицировать продолжают быть актуальными. Об этом сообщает Vogue UA.



«Основные риски после того, как мы начнем выходить из карантина, связаны, в первую очередь, с нахождением в помещениях, где много людей», — считает Ольга Голубовская.

Она отметила, что если человек сидит за столиком на улице, и в радиусе полутора метров вокруг него нет людей, то он может находиться без маски.

«Если у вас есть возможность выходить на работу группами — сегодня пять человек, завтра другие пять, а остальные работают удаленно — то это будет самым правильным вариантом», — подчеркнула инфекционист.

Ранее сообщалось, чем, по словам инфекциониста, коронавирус опасен для мужчин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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