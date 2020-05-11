26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Инфекционист назвала главный риск при выходе из карантина

17:10 11 мая 2020
Киевляне
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

При выходе из карантина, связанного с пандемией коронавируса, наибольшая опасность заражений возникает при нахождении в многолюдном помещении. Ранее стало известно, какая категория пожилых людей наиболее уязвима перед COVID-19.

По словам заслуженного врача Украины, инфекциониста Ольги Голубовской, социальная дистанцированность и правило все дезинфицировать продолжают быть актуальными. Об этом сообщает Vogue UA.

«Основные риски после того, как мы начнем выходить из карантина, связаны, в первую очередь, с нахождением в помещениях, где много людей», — считает Ольга Голубовская.

Она отметила, что если человек сидит за столиком на улице, и в радиусе полутора метров вокруг него нет людей, то он может находиться без маски.

«Если у вас есть возможность выходить на работу группами — сегодня пять человек, завтра другие пять, а остальные работают удаленно — то это будет самым правильным вариантом», — подчеркнула инфекционист.

Ранее сообщалось, чем, по словам инфекциониста, коронавирус опасен для мужчин.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

386

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тест на коронавирус

Ученые назвали регионы Украины, где пандемия коронавируса пошла на спад

Врачи

В Тернополе вскрытия умершим от Covid-19 проводят прямо на улице: власти отказались поставить хотя бы палатку

избиение

Никто не заступился: в Виннице парень на глазах у прохожих избил девушку (видео)

Александр Усик

«Милости прошу в ринг»: Усик ответил на предложение провести бой без правил (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер