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Намеренно бомбили школы и больницы: правозащитники рассказали о преступлениях путинских военных в Сирии

18:00 11 мая 2020
Сирия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Российская авиация вместе с самолетами правительства Сирии в последние месяцы регулярно наносила авиаудары по школам и больницам в провинциях, расположенных на северо-западе страны. Информация об этом присутствует в докладе правозащитной организации Amnesty International, имеющемся в распоряжении «Медузы».

Установлено, что с 30 апреля 2019 года по 29 февраля 2020 года российские и сирийские военные нанесли удары по 95 школам и 53 медицинским учреждениям. Большинство из них было с воздуха, но отдельные нападения происходили на земле. При этом многие объекты входят в базу ООН — они служат в гуманитарных целях, и об их местоположении извещаются все стороны конфликта, чтобы предотвратить нанесение ударов.

Только за один день 25 февраля разрушили сразу 10 школ. Так, в Идлибе сирийские ВВС атаковали в учебное время, а в городе Маарет-Мисрин нанесли удар по школе, которая использовалась как убежище — погибли 11 человек, в том числе семеро детей.

Правозащитники детально задокументировали 18 таких атак — заслушаны показания свидетелей, исследованы видеозаписи и фотографии с мест событий, спутниковые снимки, перехваченные переговоры пилотов ВВС России и Сирии. Amnesty International пришла к выводу, что некоторые действия России и армии Башара Асада в регионе являются военными преступлениями.

Ранее сообщалось, что в Сирии уничтожили группу снайперов ФСБ.

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