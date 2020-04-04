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Мир

Хуже, чем в 2008 году: глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

3:35 4 апреля 2020 17
Кристалина Георгиева
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Распространение пандемии COVID-19 в мире привело к тому, что ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008−2009 годов.

Об этом заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика останавливалась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — сказала она.

По словам Георгиевой, больше всего от последствий коронавируса страдают развивающиеся страны, так как у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — отметила Георгиева.

В связи с этим МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $ 1 трлн и удвоит размер экстренного финансирования с $ 50 млрд до $ 100 млрд, добавила она.

Напомним, ранее Георгиева предупреждала, что мировой ВВП на фоне пандемии коронавируса может снизиться в 2020 году сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса, а восстановление будет зависеть от сроков устранения эпидемии. Особую угрозу она видит в возможных волне банкротств и сокращении рабочих мест, которые могут не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить основы общества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.

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