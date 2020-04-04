- 03:35 Хуже, чем в 2008 году: глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
- 03:13 У кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа
- 02:38 "Экономика больна коронавирусом": Арахамия сравнил МВФ с аппаратом искусственного дыхания
- 01:53 Жертва карантина: заскучавший дома испанец напал полуголым с двумя мечами на полицию
- 01:20 До семи тысяч каждый день: у Зеленского обещают поставить на поток выпуск тестов на коронавирус
- 00:54 Тотальный карантин на Буковине: жителям области запретят покидать дома на выходных
- 00:01 Издержки карантина: мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до родного города
- 03.04 23:31 Пытаются давить на участников "Нормандского формата": Кулеба разоблачил действия чиновников Путина
- 03.04 23:26 Рисунки на груди и массаж ног: чем удивил пятый выпуск «Холостяка-10»
- 03.04 23:23 В Праге демонтировали памятник советскому маршалу
- 03.04 23:15 Хроники коронавируса: Борис Джонсон все еще болен, Меркель вышла из карантина, Трампа COVID-19 не берет
- 03.04 23:03 Родовое проклятие: внучка Кеннеди и ее маленький сын утонули после того, как их каноэ перевернулось
Хуже, чем в 2008 году: глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Распространение пандемии COVID-19 в мире привело к тому, что ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008−2009 годов.
Об этом заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика останавливалась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — сказала она.
По словам Георгиевой, больше всего от последствий коронавируса страдают развивающиеся страны, так как у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».
«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — отметила Георгиева.
В связи с этим МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $ 1 трлн и удвоит размер экстренного финансирования с $ 50 млрд до $ 100 млрд, добавила она.
Напомним, ранее Георгиева предупреждала, что мировой ВВП на фоне пандемии коронавируса может снизиться в 2020 году сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса, а восстановление будет зависеть от сроков устранения эпидемии. Особую угрозу она видит в возможных волне банкротств и сокращении рабочих мест, которые могут не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить основы общества.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!