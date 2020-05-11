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Дрифт на грузовике: 90-летняя бабушка из Закарпатья взорвала сеть новым видео
Девяностолетняя бабушка Рина из Закарпатья, после того как покаталась на белом кабриолете, устроила фурор в Instagram, демонстрируя дрифт на грузовике.
Видео опубликовано на странице Бабы Рины. Аккаунт бабушки зарегистрировал и ведет ее внук.
На ролике видно, как пожилая женщина, которая передвигается с палочкой, самостоятельно взбирается в высокую кабину фуры. Там, видимо, внук объясняет ей, как заводить машину. И бабушка смело трогается с места, демонстрируя виражи на поле.
В сети снова посыпались комплименты смелой женщине. За несколько часов видео собрало больше 10 тысяч лайков. Бабушке желают крепкого здоровья и новых достижений.
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