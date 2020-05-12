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Под домом Зеленского устроили протест: первые детали и видео с места событий
Во вторник, 12 мая, в Киеве активисты собрались на акцию протеста по делу Екатерины Гандзюк у дома президента Владимира Зеленского на улице Грушевского. Инициаторы акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» хотят, чтобы дело об убийстве сотрудницы херсонского горсовета было дорасследовано, так как, по их мнению, его свернули преждевременно. И без достаточного количества доказательств вины заказчиков и исполнителей преступления, дело может рассыпаться в суде.
Видео опубликовал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.
«Доброе утро, господин президент. Мы у вашего дома. Почему ваш генпрокурор отмазала заказчиков убийства Кати Гандзюк?», — написал он под роликом.
На странице группы «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook также появились фото с акции протеста.
Напомним, Екатерина Гандзюк умерла полтора года назад, через три месяца после того, как в Херсоне ее облили серной кислотой. Главными подозреваемыми в деле следствие назвало голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта, депутата горсовета — Алексея Левина. По версии обвинения, Мангер вступил в предварительный сговор с Левиным, организовал нападение на Гандзюк.
Ранее по делу Гандзюк уже осуждены пять человек: организатор и четверо его соучастников. Приговоры варьировались от трех до 6,5 лет лишения свободы.
СБУ объявила о завершении следствия по делу о нападении на общественную активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Дело передают в суд.544
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...