Мир

Люди, без которых врачи бессильны: 12 мая в мире отмечают День медсестры

В мире ежегодно 12 мая отмечают международный день медицинской сестры. По мнению исследователей, история праздника зародилась во времена Крымской войны в 1853 году.

Англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини. Женщины ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. При этом, ни у кого из них не было медицинского образования.

В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. Дата 12 мая была выбрана не случайно — это день рождения Найнтингейл, которая создала первую в мире группу медсестер.

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил медсестер с их праздником, отметив, что сегодня в столице трудятся более 17 тысяч представителей этой профессии, 426 из них работают с инфицированными коронавирусом.

«Дорогие наши медсестры! Вы помогаете лечить людей, ухаживать за больными. Ваша миссия сегодня — не только ответственная, но и опасная. И вы ежедневно идете на работу, рискуя своим здоровьем. Я поздравляю вас с праздником и желаю сил и здоровья, мира и благополучия», — сказал Кличко во время брифинга.

«ФАКТЫ» собрали яркие открытки и теплые поздравления всем медицинским сестрам.

Кто поставит всем уколы.

Даст таблеточки с утра.

Для больных почти родная,

Медицинская сестра.

Улыбнется и пошутит.

Если надо — приструнит.

Взглядом ласково посмотрит.

Вот уже и не болит.

Вам сегодня поздравленья.

Счастья, радости, добра,

Мира, доброты, терпенья.

Медицинская сестра!



Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи.

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати Вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі Вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії І ніколи не покидають надії!



Медсестра — це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медстестри, вітання прийміть!

Напомним, День медика отмечается в Украине в одно из воскресений июня. А 10 мая во многих странах мира отмечали День матери.

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