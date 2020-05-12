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Люди, без которых врачи бессильны: 12 мая в мире отмечают День медсестры
В мире ежегодно 12 мая отмечают международный день медицинской сестры. По мнению исследователей, история праздника зародилась во времена Крымской войны в 1853 году.
Англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини. Женщины ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. При этом, ни у кого из них не было медицинского образования.
В 1974 году сестры милосердия из 141 страны мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. Дата 12 мая была выбрана не случайно — это день рождения Найнтингейл, которая создала первую в мире группу медсестер.
В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения.
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил медсестер с их праздником, отметив, что сегодня в столице трудятся более 17 тысяч представителей этой профессии, 426 из них работают с инфицированными коронавирусом.
«Дорогие наши медсестры! Вы помогаете лечить людей, ухаживать за больными. Ваша миссия сегодня — не только ответственная, но и опасная. И вы ежедневно идете на работу, рискуя своим здоровьем. Я поздравляю вас с праздником и желаю сил и здоровья, мира и благополучия», — сказал Кличко во время брифинга.
«ФАКТЫ» собрали яркие открытки и теплые поздравления всем медицинским сестрам.
Кто поставит всем уколы.
Даст таблеточки с утра.
Для больных почти родная,
Медицинская сестра.
Улыбнется и пошутит.
Если надо — приструнит.
Взглядом ласково посмотрит.
Вот уже и не болит.
Вам сегодня поздравленья.
Счастья, радости, добра,
Мира, доброты, терпенья.
Медицинская сестра!
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи.
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати Вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі Вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії І ніколи не покидають надії!
Медсестра — це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медстестри, вітання прийміть!
Напомним, День медика отмечается в Украине в одно из воскресений июня. А 10 мая во многих странах мира отмечали День матери.47
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