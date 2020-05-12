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Без дождей, но с заморозками: синоптик рассказала, какой будет погода 13 мая
Атмосферный фронт обусловил похолодание и осадки в Украине 12 мая, однако уже в среду, 13 мая, ему на смену придет антициклон.
«Антициклон подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет невысокой. Ближайшей ночью на западе, севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха в Украине днем составит до + 12 + 17 градусов.
В Киеве среда ожидается солнечной. «Ближайшая ночь будет очень холодной — до + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов. А 14 мая в Киеве — снова дожди, без заморозков, днем похолодает на несколько градусов», — отмечает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине прогнозируют неурожай персиков, черешен и абрикос, раннее цветение которых совпало с серьезным похолоданием.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».93
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