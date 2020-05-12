Происшествия

Без дождей, но с заморозками: синоптик рассказала, какой будет погода 13 мая

Атмосферный фронт обусловил похолодание и осадки в Украине 12 мая, однако уже в среду, 13 мая, ему на смену придет антициклон.

«Антициклон подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет невысокой. Ближайшей ночью на западе, севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в Украине днем составит до + 12 + 17 градусов.

В Киеве среда ожидается солнечной. «Ближайшая ночь будет очень холодной — до + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов. А 14 мая в Киеве — снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов», — отмечает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине прогнозируют неурожай персиков, черешен и абрикос, раннее цветение которых совпало с серьезным похолоданием.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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