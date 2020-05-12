26.77 / 27.05 28.74 / 29.22
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Без дождей, но с заморозками: синоптик рассказала, какой будет погода 13 мая

12:57 12 мая 2020
Заморозки
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Атмосферный фронт обусловил похолодание и осадки в Украине 12 мая, однако уже в среду, 13 мая, ему на смену придет антициклон.

«Антициклон подсушит воздух и прогонит осадки. Повсюду будет преобладать сухая погода. Температура воздуха будет невысокой. Ближайшей ночью на западе, севере, во многих центральных областях есть вероятность заморозков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в Украине днем составит до + 12 + 17 градусов.

В Киеве среда ожидается солнечной. «Ближайшая ночь будет очень холодной — до + 2 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки. Днем потеплеет до +15 градусов. А 14 мая в Киеве — снова дожди, без заморозков, днем ​​похолодает на несколько градусов», — отмечает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине прогнозируют неурожай персиков, черешен и абрикос, раннее цветение которых совпало с серьезным похолоданием.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Харьков

Изнасилование 15-летней девочки в Харькове: в полиции рассказали о подозреваемом

Седокова

Седокова показала фото в купальнике и рассказала, как сбросить лишний вес

Ростислав Комнатный

На Львовщине парень умер от аппендицита: врачи пять дней уверяли, что он "просто переел"

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян снялась голой с попугаем (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер