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Вспыхнул аппарат ИВЛ: появились новые детали смертельного пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге

13:22 12 мая 2020
На месте пожара
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 12 мая, в Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной пожара стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причем, по словам родственников врачей, этот ИВЛ российского производства загорался дважды — причиной было короткое замыкание.

Медики пытались потушить аппарат своими силами. Сначала им удалось погасить пламя, но ИВЛ вспыхнул снова — его пришлось снова залить из огнетушителей.

Палата № 2 в больнице Святого Георгия, в которой произошел пожар, полностью обгорела, ее стены покрыты копотью.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Москве загорелся один из корпусов «коронавирусной» больницы имени Спасокукоцкого. Среди пациентов есть погибший и пострадавшие.

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