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В Петербурге вспыхнул пожар в больнице: погибли пациенты с коронавирусом (фото, видео)

8:31 12 мая 2020
больница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во вторник, 12 мая, в Санкт-Петербурге начался пожар в больнице Святого Георгия, которую перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом. 9 мая в Москве горел один из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где проходят лечение больные COVID-19. Во время ЧП погиб пациент, еще три человека пострадали.

В больнице Святого Георгия в Питере огонь в 6 часов утра охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже — в реанимации коронавирусного отделения.

По данным Телеграм-канала Mash на Мойке, погибли пять пациентов, у всех коронавирус. Четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ.

В отделении всего было 16 человек. Большинство больных врачи успели перевезти в другое крыло. Всего из здания на Северном, 1 эвакуировано около 150 человек.

По предварительным данным, пожар в больнице в Петербурге начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ, — воспламенилась кислородная смесь.

Сейчас пожар уже удалось потушить.

Как сообщает «Фонтанка», сотрудники МЧС уже приезжали в больницу 1 мая. Тогда на третьем этаже не выдержал веса полиэтиленовых емкостей с перекисью водорода и рухнул стеллаж. Пол залили 100 литров пожароопасной жидкости. Разлив произошел в подсобке, пациентов рядом не было.

По состоянию на утро 12 мая в России выявлено 221 344 случаев коронавируса. Стоит отметить, что 11 мая страна заняла третье место в мире по количеству инфицированных.

Между тем, президент Путин с 12 мая отменил режим нерабочих дней, введенный для снижения распространения COVID-19.

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