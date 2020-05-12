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Шоу-бизнес

Внук Софии Ротару презентовал новый трек (видео)

13:31 12 мая 2020
Внук Ротару
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, недавно отпраздновавший день рождения, презентовал новый трек «Solar Affair».

Родные Анатолия и поклонники Софии Ротару отреагировали с восторгом. «Анатолий! С премьерой нового трека! Удачи! Я в тебя верю!» — восхитилась звездная бабушка.

«Поздравляю с выходом волшебного трека», — написала мать Анатолия Светлана.

Ротару

Ротару

Ротару

Сестра и отец парня решили не поздравлять его в соцсетях. Зато поклонники Ротару щедро засыпали Анатолия комплиментами.

«У Вас вся семья творческая, София Михайловна! Поздравляем!!!», «Очень круто и красиво!!!», «Поздравляю. Можно гордиться таким внуком», «Мы тоже верим!!! Удачи и наши поздравления», «Улет!!! Хочу танцевать», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее новую песню выпустила внучка Ротару София Евдокименко.

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