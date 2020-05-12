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Внук Софии Ротару презентовал новый трек (видео)
Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, недавно отпраздновавший день рождения, презентовал новый трек «Solar Affair».
Родные Анатолия и поклонники Софии Ротару отреагировали с восторгом. «Анатолий! С премьерой нового трека! Удачи! Я в тебя верю!» — восхитилась звездная бабушка.
«Поздравляю с выходом волшебного трека», — написала мать Анатолия Светлана.
Сестра и отец парня решили не поздравлять его в соцсетях. Зато поклонники Ротару щедро засыпали Анатолия комплиментами.
«У Вас вся семья творческая, София Михайловна! Поздравляем!!!», «Очень круто и красиво!!!», «Поздравляю. Можно гордиться таким внуком», «Мы тоже верим!!! Удачи и наши поздравления», «Улет!!! Хочу танцевать», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее новую песню выпустила внучка Ротару София Евдокименко.245
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