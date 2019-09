По стопам звездной бабушки: внучка Софии Ротару выпустила новую песню (видео)

Шоу-бизнес

18-летняя София Евдокименко, внучка народной артистки Софии Ротару, заявившая в ноябре прошлого года о желании пойти по ее стопам, выпустила новую композицию.

Девушка под сценическим именем Sofia Eve презентовала новую песню Lonely Walkers.

Песня англоязычная, так как девушка, как известно, проживает сейчас в США, где учится в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design) — очень престижном и дорогом заведении.

Соня свободно говорит на английском, занимается с детства музыкой и в то же время строит модельную карьеру, принимая участие в показах и рекламируя известные бренды.

Презентация нового трека состоялась в четверг, 19 сентября.

«По-настоящему с помощью моих дорогих друзей. До сих пор помню, как в первый раз услышала мелодию и увлеклась ею! Люблю это и надеюсь, что вы тоже! С любовью С»,— прокомментировала в Instagram новую песню Соня-младшая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из недавних постов в Instagram девушка разместила пикантное фото, на котором позирует в стильном купальнике оригинального фасона, стоя по пояс в бассейне на фоне природы. Ее длинные пышные волосы были распущены, а на глазах красовались темные очки. Фанаты радостно встретили новые снимки будущей звезды.

