24.29 / 24.62 26.69 / 27.19
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

По стопам звездной бабушки: внучка Софии Ротару выпустила новую песню (видео)

3:55 21 сентября 2019 407
Соня Евдокименко
Инф. «ФАКТОВ»

18-летняя София Евдокименко, внучка народной артистки Софии Ротару, заявившая в ноябре прошлого года о желании пойти по ее стопам, выпустила новую композицию.

Девушка под сценическим именем Sofia Eve презентовала новую песню Lonely Walkers.

Песня англоязычная, так как девушка, как известно, проживает сейчас в США, где учится в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design) — очень престижном и дорогом заведении.

Соня свободно говорит на английском, занимается с детства музыкой и в то же время строит модельную карьеру, принимая участие в показах и рекламируя известные бренды.

Презентация нового трека состоялась в четверг, 19 сентября.

«По-настоящему с помощью моих дорогих друзей. До сих пор помню, как в первый раз услышала мелодию и увлеклась ею! Люблю это и надеюсь, что вы тоже! С любовью С»,—  прокомментировала в Instagram новую песню Соня-младшая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из недавних постов в Instagram девушка разместила пикантное фото, на котором позирует в стильном купальнике оригинального фасона, стоя по пояс в бассейне на фоне природы. Ее длинные пышные волосы были распущены, а на глазах красовались темные очки. Фанаты радостно встретили новые снимки будущей звезды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер