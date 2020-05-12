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Зеленский сделал важное заявление о дальнейшем смягчении карантина
Ситуация в Украине, где с 11 мая несколько ослабили карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, позволяет рассматривать очередные этапы смягчения ограничительных мер.
Как сообщают в Офисе президента, об этом заявил Владимир Зеленский во время селекторного совещания с участием представителей Кабмина и правоохранительных органов.
Отмечается, что на совещании представители Минздрава сообщили об уменьшении количества больных, которые обращаются к медикам с пневмонией, а премьер-министр Денис Шмыгаль информировал о ситуации в Европе, которая соблюдает карантинные меры с рядом послаблений.
«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса», — заявил Зеленский.
Также на совещании сообщили, что в Украине уже возобновили работу 569 продуктовых рынков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить и после 22 мая.
Фото с сайта Офиса президента Украины.425
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