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Украина

На Украину обрушились грозы, град и шквалы

18:37 12 мая 2020
После дождя
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Холодный фронт постепенно продвигается на восток Украины. Об этом синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич сообщает в своем Facebook.

«На данный момент в южных, центральных и северных областях Украины отмечаются грозы, на юге местами с градом и шквалами до 20 м/с. И как видно по карте, грозы выстроились в 2 параллельные полосы — на предфронтальной линии неустойчивости и непосредственно на самом холодном фронте», — написал Игорь Кибальчич.

Напомним, прогнозируется, что с 12 мая ожидается резкое похолодание, а в западных областях вновь возможны осадки в виде снега.

Синоптики также утверждают, что нынешнее похолодание будет совсем кратковременным — скоро в Украину придет антициклон, который прогонит осадки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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