"Стоп культурный карантин": в 20 городах Украины проходит необычная массовая акция (видео)

Украина

Во вторник, 12 мая, в десять вечера в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Тернополе, Хмельницком и других украинских городах началась необычная акция протеста, направленная против бездеятельности правительства по отношению к представителям индустрии культуры в условиях им же объявленного карантина.

«У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек — артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов», — сказано в заявлении участников акции.

По словам организаторов, представители отечественной арт-среды и индустрии развлечений понимают необходимость ограничений, но никак не намерены мириться с тем, что правительство до сих пор не подготовил план по выходу украинской культурной сферы из карантина.

«Именно поэтому культурная индустрия объединяется, чтобы обратить на себя внимание», — сообщили организаторы.

Основное послание всех направленных ночью в небо лучей: «Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины!»

Указывается, что ивент создан для поддержки работников индустрии культуры, которые остались без работы в условиях карантина. При этом они также остались без поддержки со стороны государства.

Мероприятие — всеукраинское. Его суть заключается в том, что на знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.

В Киеве эти лучи можно увидеть из разных уголков города: задействованы 12 площадок, среди которых Арка Дружбы Народов, Почтовая площадь и другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что украинская экономика, которой Нацбанк Украины из-за карантина предрек серьезное падение во втором квартале 2020 года, может рухнуть более, чем на 10 процентов.

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