Коронавирус и "антиколомойский" закон: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 13 мая

Украина

В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, одним из вопросов повестки дня которого является второе чтение законопроекта о банках, который предусматривает невозможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам.

Первым вопросом в повестке дня значится час вопросов правительству по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подготовили ко второму чтению законопроект о банках, учтя 241 правку.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter