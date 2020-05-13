26.67 / 26.97 28.67 / 29.18
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус и "антиколомойский" закон: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 13 мая

10:29 13 мая 2020
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, одним из вопросов повестки дня которого является второе чтение законопроекта о банках, который предусматривает невозможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам.

Первым вопросом в повестке дня значится час вопросов правительству по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подготовили ко второму чтению законопроект о банках, учтя 241 правку.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Подростки избили девушку

Под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео

Стефани Вильягомес

«Слишком красивая» для обычной работы девушка получает 60 000 долларов в месяц, публикуя фото в сети

Жук в глазу девочки

Из глаза шестилетней девочки, которую привезли в больницу с жалобами на боли, выпал огромный жук (фото)

Карпаты

Майский мороз: в Карпатах установлен температурный рекорд

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер