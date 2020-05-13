Украина

Скандальное интервью Поклонской используют в уголовном деле против нее

Последнее интервью Натальи Поклонской ляжет в основу уголовного производства против бывшей сотрудницы украинской прокуратуры, теперь работающей на государство-агрессора. Это пообещал представитель прокуратуры АРК Кирилл Копейка.

«Вся информация, содержащаяся в интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства. Ему (интервью) будет дана оценка», — заверил прокурор в эфире Радио Крым. Реалии.

Напомним, интервью Поклонской было жестко раскритиковано. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что предательнице Украины зря дали трибуну. Чубаров и представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич едины во мнении: единственные интервью, которые вправе давать Поклонская, это показания следователю.

В начале года Поклонская неожиданно вспомнила о своем украинском происхождении и заявила о готовности поехать работать в Украину послом. Украина расследует дело против Поклонской и подозревает ее в военных преступлениях, незаконном запрете Меджлиса крымскотатарского народа, преследовании крымских татар.

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