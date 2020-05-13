- 10:40 В сеть попало редкое фото молодой Нины Матвиенко
- 10:30 Скандальное интервью Поклонской используют в уголовном деле против нее
- 10:29 Коронавирус и "антиколомойский" закон: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 13 мая
- 10:19 Майский мороз: в Карпатах установлен температурный рекорд
- 10:06 В Минздраве рассказали о бесплатном тестировании на коронавирус украинцев из группы риска
- 10:03 Тищенко открестился от своих же слов о «штабе» в ресторане «Велюр»
- 10:02 «Слишком красивая» для обычной работы девушка получает 60 000 долларов в месяц, публикуя фото в сети
- 09:43 «Заражусь коронавирусом и кашляну на тебя»: легенда «Арсенала» стал жертвой расизма
- 09:36 Под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео
- 09:29 Готовили еду на Вечном огне: сеть возмутила выходка девушек в Белой Церкви
- 09:14 Лукашенко заявил о резком снижении случаев пневмонии после парада в Минске
- 09:13 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Скандальное интервью Поклонской используют в уголовном деле против нее
Последнее интервью Натальи Поклонской ляжет в основу уголовного производства против бывшей сотрудницы украинской прокуратуры, теперь работающей на государство-агрессора. Это пообещал представитель прокуратуры АРК Кирилл Копейка.
«Вся информация, содержащаяся в интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства. Ему (интервью) будет дана оценка», — заверил прокурор в эфире Радио Крым. Реалии.
Напомним, интервью Поклонской было жестко раскритиковано. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что предательнице Украины зря дали трибуну. Чубаров и представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич едины во мнении: единственные интервью, которые вправе давать Поклонская, это показания следователю.
В начале года Поклонская неожиданно вспомнила о своем украинском происхождении и заявила о готовности поехать работать в Украину послом. Украина расследует дело против Поклонской и подозревает ее в военных преступлениях, незаконном запрете Меджлиса крымскотатарского народа, преследовании крымских татар.22
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Под Харьковом подростки устроили расправу над девушкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео
«Слишком красивая» для обычной работы девушка получает 60 000 долларов в месяц, публикуя фото в сети
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!