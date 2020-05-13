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Украина

Украинцам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам: что об этом известно

11:05 13 мая 2020
Биометрический паспорт
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На заседании Кабмина в среду, 13 мая, члены правительства рассмотрят вопрос о частичной остановке действия межправительственного украинско-белорусского соглашения о безвизовых поездках граждан. Напомним, что с марта украинцы могут въезжать в соседнюю России лишь по загранпаспортам.

На заседании планируется выступление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В проекте соответствующего постановления предлагается запретить украинцам с 1 сентября 2020 года выезжать на территорию соседнего государства по общегражданским паспортам. В то же время, въезд по такому документу из Баларуси в Украине запрещать не собираются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2020 года украинские пограничники констатировали, что их коллеги из Беларуси стали чаще отказывать украинцам во въезде из-за «неподтвержденной цели поездки». Так, в течение только одной недели во въезде в Беларусь отказали 300-м украинцам.

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