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Украина

В Украине на акцию протеста вышли перевозчики: чего они требуют (фото, видео)

12:25 13 мая 2020
Протесты автоперевозчиков
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 13 мая, в столице проходят очередные протестные акции — в этот раз предприниматели требуют от правительства возобновить междугородние и международные перевозки, приостановленные на время карантина.

Как передает «Интерфакс-Украина», десятки автобусов заняли Европейскую площадь и часть Крещатика.

Тем временем в МВД Украины предупреждают автовладельцев о том, что движение по некоторым улицам в центре Киева может быть ограничено из-за нескольких акций протеста под госучреждениями

Проходит подобная акция и в Николаеве, где перевозчики собрались на привокзальной площади. По информации издания «Новости-N», на площади находились около 20 автобусов, на которых были закреплены плакаты с лозунгами «Современное село не может существовать без автобусного сообщения», «нам не за что кормить свои семьи», «Каждому населенному пункту — достойное транспортное сообщение».

Проходит такая акция и в Одессе, где протестующие собрались под зданием Одесской ОГА, сообщает «Думская».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль, заявивший о переходе страны после 22 мая на адаптивный карантин, исключал возможность возобновление пассажирских перевозок.

Фото «Новости-N» и «Думская».

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