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Украина

Зеленский приехал в Раду и обратился к нардепам с просьбой

12:57 13 мая 2020
Верховная Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 13 мая, президент Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады Украины. О визите глава государства парламентариям объявил председатель Рады Дмитрий Разумков. Нардепы встретили президента аплодисментами.

Зеленский обратился к депутатам с призывом поддержать банковский закон.

«Сегодня есть вопрос защиты нашей экономики. Я скажу вам очень просто: в течение моей каденции, вашей каденции будет несколько важных исторических законов, законопроектов, которые должны объединять всю страну, все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что в законопроекте о банках учли 241 правку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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