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Здоровье и медицина

Инфекционист объяснил, почему диарея при коронавирусе – хороший признак

13:49 13 мая 2020
Пациент
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Ученые и врачи вполне оправданно называют коронавирус загадочным и странным. Поначалу считалось, что он в основном поражает легкие, но вскоре выяснилось, что под ударом едва ли не все органы и системы. Примерно у половины заболевших COVID-19 страдает кишечник: возникают тошнота, рвота, диарея.

— Как ни странно, но это хороший признак того, что организм очищается и освобождается от вируса, — объясняет специально для «ФАКТОВ» врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Об этом впервые заявили китайские врачи. Исход лечения пациента во многом определяется состоянием иммунной системы. А ведь именно в кишечнике находится около 70 процентов иммуномодулирующих клеток. В тонком кишечнике местный иммунитет формируют В-лимфоциты, находящиеся в мелких лимфатических узелках (Пейеровых бляшках). А в эпителии толстого кишечника содержатся Т-лимфоциты. Вместе эти защитные компоненты составляют лимфатический аппарат кишечника.

После встречи с вирусом лимфоциты попадают в общую лимфатическую систему, затем в общий грудной проток, и уже оттуда — в кровь. По пути они передают информацию о вирусе всем органам и системам. Затем уже обученные и натренированные защитные клетки снова с током крови попадают в кишечник, где уничтожают антигены коронавируса, но при этом часто возникает диарея, которая очищает организм. Больной человек, у которого наблюдается расстройство кишечника, переносит инфекцию в более легкой форме. Соответственно, вирусу труднее попасть в легкие, ведь основная масса вирусных частиц из организма удаляется.

Очень важно, чтобы у человека не было дисбактериоза, и нормальная кишечная флора поддерживала местный иммунитет, отражающий атаки бактерий, вирусов, паразитов и других врагов. Практика показывает, что у людей со здоровым кишечником все вирусные заболевания протекают легче.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по данным на 09:00 13 мая, в Украине подтверждены 16 452 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 439 случаев с летальным исходом и 3716 случаев выздоровления пациентов.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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