Украина

Нардепы провалили голосование за документ о победе над нацизмом и агрессии России

Верховная Рада не приняла проект постановления № 3431 — заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе.

В тексте обращения, говорилось, что Вторая мировая война началась из-за сговора тоталитарных режимов. Также предлагалось осудить РФ за попытку присвоения совместной победы во Второй мировой войне, «особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики».

В тексте было и напоминание, что в 2014 году впервые после окончания Второй мировой войны страна Европы, которая состоит в ООН, оккупировала часть территории другого государства.

Проект поддержали 200 нардепов, для принятия было необходимо 226 голосов. За документ проголосовали оппозиционные фракции и группы (за исключением ОПЗЖ), но «слуги народа» дали только 128 голосов.

Когда стали известны результаты голосования, депутаты пророссийской фракции «ОПЗЖ» и некоторые другие нардепы, в том числе Максим Бужанский, устроили овации.

Ранее сообщалось, что для ФЛП Рада продлила налоговые льготы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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