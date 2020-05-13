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В Ровенской области священника оштрафовали на 17 тысяч за службу на кладбище
В Ровенской области, где по состоянию на 13 марта подтверждено 1045 случаев заболевания COVID-19, священник во время карантина провел службу на кладбище и был оштрафован на 17 тысяч гривен.
Как сообщает bigmir.net, под штрафные санкции попал настоятель Петро-Павловского храма в селе Хорив Ровненской области, собравший на кладбище более десяти прихожан. Сам священнослужитель заявлял, что он никого не собирал, и что люди пришли сами.
Также сообщается, что во время судебного заседания сельский председатель заявила, что предупреждала настоятеля о временном запрете посещения кладбища сельскими жителями, и не рекомендовала ему проводить там службу. Также на заседании были продемонстрированы видеозаписи, на которых было видно, что люди не соблюдали социальную дистанцию.
Если священнослужитель в течение 15 дней не оплатит штраф, его сумма удвоится.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с карантином вход на кладбища закрыли, а поминальные дни перенесли на июнь.158
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